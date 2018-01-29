السودان يرفض مبادرة مصر حول النهضة ويعد بتقديم خطة بديلة

أعلن السودان، اليوم الاثنين، أنه سيقدم مقترحا حول تفعيل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، في غضون شهر من الآن، مؤكدا رفضه إشراك البنك الدولي في حل القضية.

واعتبر وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "سونا" الرسمية، أن الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة قد توفرت اليوم خلال التئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان، مصر وإثيوبيا.

وقال موسى: "منذ أن توقف المسار الفني في اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي اقتنعنا بأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لأن القضايا الفنية كانت واضحة ولكن تعوزها الإرادة السياسية".. "القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسي للمسار الفني بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية في الدول الثلاث".

وأضاف موسى: "السودان في غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكا لأن ملء البحيرة (خلف سد النهضة) وفق الخطط تبقّى له أقل من ستة أو سبعة أشهر"، مشيرا إلى أن الأزمة تحتاج "لحل غير تقليدي".

وفي تطرقه إلى المبادرة المصرية بخصوص إشراك البنك الدولي في المفاوضات حول السد، قال معتز إن "السودان مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة وهذا مبدأ في سياسة السودان الخارجية"، مؤكدا أن "حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعا وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي أو جبل أولياء وكل السدود والمشروعات التي تمت واتفاقية 1959 وغيرها تم بإرادة وطنية دون تدخل من أي طرف ثالث".

وشدد وزير الري على أن السودان منذ البداية كانت الرؤية عنده واضحة لأن "الدول الثلاث تمتلك الإرادة والكفاءات التي باستطاعتها أن تخلص لنتائج تخدم أهداف الدول الثلاث وشعوبها".

وبين أن الدول الثلاث توصلت لإعلان المبادئ في الخرطوم بدون تدخل أية دولة أخرى أو أي طرف خارجي.

المصدر: سونا + وكالات

رفعت سليمان