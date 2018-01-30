فلسطينيون يرشقون وفد ا أمريكيا بالبيض في بيت لحم

رشق نشطاء فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، وفدا أمريكيا بالبيض والأحذية، أثناء خروجه من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

صفا

كما حاصر النشطاء مقر الغرفة التجارية ببيت لحم احتجاجا على استضافة الوفد الأمريكي، رافعين شعارات ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية أمام الغرفة التجارية.

صفا

ونقلت "إذاعة بين لحم" عن الناشط إبراهيم مسلم أحد المشاركين في الاحتجاج، قوله: "عبرنا عن رفضنا للاجتماع الذي تم داخل غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، نظرا لأن هناك قرارا من القيادة بمقاطعة الوفود والشخصيات الأمريكية، بعد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل".

وأوضح الناشط الفلسطيني أن المحتجين يريدون إيصال رسالتهم للوفد الأمريكي، برفض الشعب الفلسطيني "للانحياز الأمريكي الفاضح للاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: صفا

نادر همامي