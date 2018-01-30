مرشح للانتخابات الرئاسية المصرية: لست كومبارسا.. سأخوض معركة انتخابية قوية مع السيسي

قال المرشح الرئاسي المصري موسى مصطفى موسى، إن لديه برنامجا انتخابيا قويا يعتمد على الشباب، مؤكدا أنه ليس مجرد "كومبارس" في سباق الانتخابات المزمع إجراؤه في مارس/آذار المقبل.

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وأوضح موسى في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، أمس الاثنين، قبل تقدمه بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، أن: "من يعرفني جيدا متأكد أنه لن أقبل أن أكون كومبارسا"، منوها إلى أنه لا يبيع رأيه لأحد ولن يخضع لأي ضغوطات.

وقال: "لكننا في الحزب، عقب انسحاب أحمد شفيق، رأينا أنه من الضروري أن يكون لنا دور في الانتخابات وأن نتحرك، وهدفنا أن نقود العملية الانتخابية ولا نجامل أحدا".

وأكد موسى على أنه سيخوض الانتخابات للتنافس، ولخوض معركة انتخابية قوية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتسم باحترام الطرف الآخر، والاعتماد على برنامج انتخابي قوي، والتركيز على تحسين ظروف معيشة المصريين بعد الغلاء في الأسعار.

وجمع رئيس حزب الغد، 47 ألف توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية، من نواب البرلمان للترشح. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25 ألف توكيل كحد أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه.

وسيكون موسى المنافس الوحيد للسيسي، الذي من المرجح فوزه بولاية رئاسية ثانية، علما أن عددا من مكاتب الحزب في محافظات مختلفة مثل كفر الشيخ والبحيرة والأقصر، أعلنت خلال الفترة الماضية أنها تجمع توكيلات تأييد للسيسي.

المصدر: المصري اليوم

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