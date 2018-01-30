مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر: لن يخيفنا هذا السد وسنرد لحظة الخطر

أكد موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي المصري، رئيس حزب الغد، أن سد النهضة منظومة سياسية، وأن مصر لن تتهاون أمام المساس بحصتها المائية، علما أننا لا نعارض التنمية في إثيوبيا".

وأضاف موسى- خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب: أن مصر مستعدة لرد الفعل إذا شعرت بالخطر من سد النهضة، مضيفًا: "لا يمكن أن يخيفنا هذا السد، فنحن لدينا كل السيناريوهات الممكنة التي تمنعه من التأثير على مصالح مصر المائية"، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم حاليًا بعقد اتفاقيات جديدة مع الجانب الإثيوبي والسوداني تصب في مصلحة البلدان الثلاثة".

كان حزب الغد، أعلن عقب اجتماع هيئته العُليا، اليوم الاثنين، خوض المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، السباق الرئاسي، المقرر انطلاقه في مارس المقبل.

وتقدم "موسى" اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه للهيئة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أنه استوفى جميع الأوراق المطلوبة، جامعًا 47 ألف توكيل تأييد، فضلًا عن 26 استمارة تزكية من قِبل نواب البرلمان، ليشارك بذلك الرئيس السيسي في خوض السباق الرئاسي.

المصدر: "مواقع مصرية"