وزير الخارجية المصري: علينا الدفاع عن أراضينا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن موقف بلاده الثابت هو عدم الانحياز والتآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف سامح شكري، أن السياسة القطرية هي التي ستحدد مدى استمرار التوتر بين حكام الدول العربية وقطر، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بتعديل مسار السياسة القطرية، وأن إجراءات الدول الأربع لا تستهدف الشعب القطري، ولكنها تستهدف تعديل مسار السياسة القطرية والأضرار التي نجمت عنها.

وأشار شكري خلال حواره مع الإعلامي عماد أديب ببرنامج "مصر والعالم" على قناة "الحياة"، إلى أنه علينا جميعا أن ندارك هذه التحديات والعمل واليقظة للدفاع عن أراضينا وحدودنا، ضد من يحاول استهداف الأمن القومي.

وأوضح أن السياسة المصرية تعمل على الأساسيات الراسخة وهي منع نشوب الصراعات المسلحة وحل المشاكل والقضايا بالوسائل السلمية وأهمية الحفاظ على كيان الدول ومؤسساتها دون محاولة تطويع إرادة الشعب في اتجاه معين.

المصدر: "صحف مصرية"