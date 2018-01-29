رسميا.. موسى ينافس السيسي على رئاسة مصر

أعلن رئيس حزب الغد المصري موسى مصطفى موسى رسميا ترشحه لرئاسة الجمهورية، قائلا إنه سيقدم، اليوم الاثنين، أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد موسى، الذي أجرى أمس الأحد الكشف الطبي المطلوب من المرشحين المحتملين للرئاسة، لوكالة "فرانس برس": "نعم سأخوض الانتخابات الرئاسية".

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وتابع: "الآن أنهي بعض الإجراءات المتبقية، ثم أتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحي".

وقال رئيس حزب الغد، إنه جمع 47 ألف توكيل تأييد، و26 استمارة تزكية، لترشحه من نواب البرلمان. وبموجب القانون، يحتاج المرشح إلى 25 ألف توكيل كحد أدنى، أو إلى 20 تزكية من النواب ليتمكن من التقدم بترشيحه.

وأوضح أن حزبه سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، في مقره بوسط القاهرة، للإعلان عن تفاصيل القرار.

ويغلق باب الترشح إلى انتخابات الرئاسة، ظهر الاثنين، في الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينيتش.

وسيكون موسى المنافس الوحيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي من المرجح فوزه بولاية رئاسية ثانية، علما أن عددا من مكاتب الحزب في محافظات مختلفة مثل كفر الشيخ والبحيرة والأقصر، أعلنت خلال الفترة الماضية أنها تجمع توكيلات تأييد للسيسي.

وتجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس/آذار.

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وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات واقصاءات لعدد من المرشحين.

ومن بين المنسحبين، المحامي الحقوقي خالد علي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، وقد تذرعا بعدم توفر مناخ مناسب لإجراء الانتخابات.

وخرج من المنافسة رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، الذي اتهمته القيادة العامة للجيش بـ"مخالفة القانون"، وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، من بينها "التزوير" في أوراق رسمية. وشطبت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من سجلات الناخبين.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا