تعرف على المرشح والمنافس المفاجئ للسيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري، أنه سيتقدم اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.

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ويعد موسى مصطفى موسى المرشح والمنافس المفاجئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وهو رئيس حزب الغد المصري، ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية، الذي انفصل عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور في سبتمبر 2005.

وقام أيمن نور بفصل المهندس موسى مصطفى موسى من حزب الغد عندما كان يرأسه، واحتدم النزاع بينهما على رئاسة الحزب في سبتمبر 2005.

واعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد في مايو 2011، عقب ثورة 25 يناير، حيث اندمج حزبه مع 25 حزبًا سياسيًا في ائتلاف جديد، تحت اسم حزب المؤتمر المصري برئاسته في سبتمبر 2012.

المصدر: "مواقع مصرية"