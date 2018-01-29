البرادعي يوجه رسالة لمنافس السيسي المفاجئ في معركة الانتخابات

وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، رسالة لمنافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المفاجئ في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنيا له التوفيق في الانتخابات.

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وكتب البرادعي، في حسابه على "تويتر"، الأحد: "أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، والله الموفق والمستعان".

وقال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.

أطيب التمنيات للمهندس موسىي مصطفى موسى فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 28 janvier 2018

المصدر: "ًصحف مصرية"