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البرادعي يوجه رسالة لمنافس السيسي المفاجئ في معركة الانتخابات

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البرادعي يوجه رسالة لمنافس السيسي المفاجئ في معركة الانتخابات
Globallookpress
الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق
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وجه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق، رسالة لمنافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المفاجئ في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنيا له التوفيق في الانتخابات.

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وكتب البرادعي، في حسابه على "تويتر"، الأحد: "أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، والله الموفق والمستعان".

وقال نائب رئيس حزب الغد المصري محمود موسى، مساء الأحد، إن رئيس الحزب موسى مصطفى موسى، سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس 2018.

المصدر: "ًصحف مصرية"

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