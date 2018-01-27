وزير الخارجية التركي: على الولايات المتحدة الانسحاب من منبج السورية فورا

دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، الولايات المتحدة، إلى الانسحاب الفوري من منطقة منبج شمال سوريا.

وقال جاويش أوغلو، في تصريح صحفي، إن تركيا "تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بوقف تزويد تنظيم "ب ي د" و"بي كا كا" بالسلاح، وعلى واشنطن قطع علاقتها بالتنظيم الإرهابي".

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في وقت سابق أمس الجمعة على عزم أنقرة مواصلة عملياتها العسكرية حتى تطهير حدودها مع سوريا ممن وصفهم "إرهابيين".

وأشار أردوغان في خطاب أمام قياديين إقليميين في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، إلى أن عملية عسكرية في منبج السورية ستعقب تطهير منطقة عفرين من "الإرهابيين".

المصدر: وكالات

نادر همامي