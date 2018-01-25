أنقرة: ترامب أكد لنا بوقف توريد الأسلحة للأكراد في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وقف واشنطن توريد أسلحة ومعدات عسكرية للأكراد في سوريا.

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وأشار جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بعد لقاء مع نظيرته النمساوية، كارين كنايسل، إلى أن "ترامب تعهد بأنهم لم يعودوا يوردون الأسلحة" للأكراد، فيما أعرب عن أمله في أن "يكون ذلك أمرا حقيقيا".

وانتقد وزير الخارجية التركي بيان البيت الأبيض بشأن المكالمة الهاتفية، التي جرت بين أردوغان وترامب الأربعاء، حيث قال: "أعتقد أن بيان البيت الأبيض تم إعداده من قبل الجانب الأمريكي قبل حدوث الاتصال، لذلك لم يعكس الحقائق بشكل تام".

وأوضح جاويش أوغلو أن البيان صدر بشكل سريع للغاية وتقريبا فورا بعد إجراء الاتصال وتضمن أمورا لم يتم بحثها ووردت كأنها نوقشت.

كما اتهم الولايات المتحدة بعدم الإيفاء بأي وعد لتركيا حول قضية "وحدات حماية الشعب" الكردية، ولذلك ليست هناك أي ثقة لدى أنقرة بواشنطن.

وأوضح أن إعادة الثقة بين الطرفين تتطلب إقدام واشنطن على خطوات ملموسة في هذا الشأن، وهو "شرط أساسي" للتباحث بشأن إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري.

وتابع: "الأمريكيون يدركون أسباب تزعزع الثقة بيننا، وعليهم الإقدام على خطوات جادة من شأنها تأسيس الثقة مجددا، وأهم تلك الخطوات وقف دعم تنظيم PYD (وحدات حماية الشعب) الإرهابي بالسلاح".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان