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عاجل
واشنطن تحث أنقرة على أن تكون العملية العسكرية في عفرين محدودة النطاق والمدة
الخارجية الأمريكية تدعو تركيا إلى ضبط النفس في سوريا
تاريخ النشر:
21.01.2018
|
16:42 GMT
|
آخر تحديث:
21.01.2018
|
16:57 GMT
|
أخبار العالم العربي
Reuters
القوات التركية قرب الحدود السورية
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