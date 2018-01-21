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واشنطن تحث أنقرة على أن تكون العملية العسكرية في عفرين محدودة النطاق والمدة

الخارجية الأمريكية تدعو تركيا إلى ضبط النفس في سوريا

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تدعو تركيا إلى ضبط النفس في سوريا
Reuters
القوات التركية قرب الحدود السورية
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