أردوغان للأكراد: لا تعولوا على دعم واشنطن لهزيمتنا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوحدات الكردية من التعويل على الدعم الأمريكي لهزيمة تركيا، معلنا أن عملية "غصن الزيتون" في عفرين ستحقق أهدافها في أقرب وقت.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الأحد، أمام حشد جماهيري في ولاية بورصا غرب البلاد: "أرى الآن كيف يهرب تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، هم سيهربون ونحن سنواصل مطاردتهم"، مؤكدا أن العملية البرية في عفرين مستمرة دون توقف.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العملية ستنتهي خلال فترة قصيرة و"سيتم تطهير عفرين من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، حسب تعبيره.

وقال أردوغان مخاطبا المقاتلين الأكراد، إنه لن يفيدهم الرهان على مساعدة واشنطن، لافتا في إشارة ضمنية إلى الأمريكيين، إلى أن "بعض حلفائنا وفروا للمقاتلين الأكراد حمولة 200 طائرة و5000 شاحنة من الأسلحة والذخيرة".

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وأضاف أردوغان أن أحد أهداف تركيا هو إعادة 3,5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأراضي التركية، إلى بلادهم.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين أمس السبت بغارات جوية، تبعها اليوم الهجوم البري.

المصدر: وكالات

متري سعيد