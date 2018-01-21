الجيش التركي يعلن دخوله عفرين والوحدات الكردية تنفي

قالت قناة Haberturk التركية نقلا عن رئيس الوزراء بنعلي يلدريم إن قوات الجيش التركي دخلت منطقة عفرين السورية، وهو ما نفته الوحدات الكردية، مشيرة إلى تمكنها من صد الهجوم التركي.

وقال يلدريم إن تركيا تسعى لإنشاء منطقة آمنة عرضها 30 كيلومترا في عفرين، وفقا لما نقلت رويترز عن Haberturk.

أضاف رئيس الوزراء أن موسكو "لم تعترض" على العملية التركية، وأن أنقرة على اتصال بدمشق عبر موسكو بشأن الأحداث الجارية، حسب تعبيره.

وأشار يلدريم إلى عدم وقوع إصابات في صفوف القوات التركية خلال العملية حتى اللحظة.

بدوره، أكد الجيش التركي بدء العملية البرية في المنطقة.

ووفقا لـ Haberturk، فإن الدبابات التركية تقدمت داخل الأراضي السورية بعمق 3,5 كيلومتر، فيما قالت الأناضول إنه تم نقل وحدات الكوماندوس وقوات المدفعية إلى منطقة الحدود مع سوريا.

بهذا الصدد، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بأن الجيش التركي لم يدخل عفرين، وأن القوات التركية وحلفاءها من الفصائل السورية حاولت التوغل، لكنها فشلت في ذلك إثر المقاومة العنيفة التي تلقتها.

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جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن توغل "الجيش السوري الحر" في عفرين، وبعد يوم من بدء الغارات الجوية التركية على المنطقة.

وقال الجيش التركي اليوم إنه استهدف 153 موقعا تابعا للقوات الكردية وداعش في عفرين بغاراته الجوية وبالقصف منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون".

المصدر: وكالات

متري سعيد