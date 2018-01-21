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الأناضول: قوات "الجيش السوري" الحر تدخل عفرين وتبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها

الأناضول: قوات "الجيش السوري" الحر تدخل عفرين وتبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها

أخبار العالم العربي

الأناضول: قوات
Nazeer al-Khatib / AFP
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