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الأناضول: قوات "الجيش السوري" الحر تدخل عفرين وتبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها
الأناضول: قوات "الجيش السوري" الحر تدخل عفرين وتبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها
تاريخ النشر:
21.01.2018
|
06:10 GMT
|
آخر تحديث:
21.01.2018
|
06:21 GMT
|
أخبار العالم العربي
Nazeer al-Khatib / AFP
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https://ar.rt.com/jrqa
الجيش السوري الحر
المعارضة السورية المسلحة
عفرين
تركيا
سوريا
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