الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع نحو 3 مليارات دولار لليمن

أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع ما يقارب 3 مليار دولار في 2018، لتقديم مساعدة عاجلة إلى أكثر من 13 مليون شخص يمني يواجهون "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

وقال جيمي مكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أثناء مؤتمر صحفي: "المانحون قدموا في 2017 حوالى 1.6 مليار دولار من أصل 2.34 مليار كان يحتاج إليها سكان البلد الفقير".

وأشار تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي، إلى أن نحو 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

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وتابع التقرير، أن خطر حصول مجاعة في تزايد، إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017.

وتشمل الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة.

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ويشهد اليمن نزاعا داميا بين جماعة "أنصار الله" الحوثيين من جهة، والقوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى.

وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية، فقد قتل في النزاع اليمني منذ تدخل التحالف العربي أكثر من 9 آلاف و200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 ألف شخص.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي