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التحالف العربي: ندعو الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة
التحالف العربي: التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات إلى اليمن عبر المنافذ البحرية
تاريخ النشر:
10.01.2018
|
16:47 GMT
|
آخر تحديث:
10.01.2018
|
17:00 GMT
|
أخبار العالم العربي
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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