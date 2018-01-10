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التحالف العربي: ندعو الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة

التحالف العربي: التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات إلى اليمن عبر المنافذ البحرية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات إلى اليمن عبر المنافذ البحرية
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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