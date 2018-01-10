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انفجار يستهدف قوات الجيش اليمني أثناء عملية ضد القاعدة في شبوة

أخبار العالم العربي

انفجار يستهدف قوات الجيش اليمني أثناء عملية ضد القاعدة في شبوة
AFP ABDULLAH AL-QADRY
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن بأن انفجارا استهدف قوات الجيش اليمني المدعومة من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وأفاد المراسل بأن المعلومات تشير إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصعيد بشبوة، استهدفت مركبة تابعة لقوات النخبة الشبوانية أثناء تطهيرها لمواقع تابعة لتنظيم "القاعدة" بالمنطقة.

ولم تورد مصادر رسمية أي معلومات حول سقوط قتلى أو جرحى، إلا أن مصادر محلية في المنطقة تشير إلى سقوط جرحى من الجنود.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن عملية تطهير الجيوب التابعة لـ "القاعدة" في شبوة انطلقت صباح اليوم، بعد أن وصلت يوم أمس تعزيزات من قوات النخبة الشبوانية التي تلقت تدريبا من الضباط الإماراتيين في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت جنوب اليمن.

المصدر: RT، وسائل إعلام يمنية

أنطون زوييف

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