الأمم المتحدة تأمل في أن تتمكن من درء المجاعة عن اليمن

قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن سمح لأربع رافعات تمولها الولايات المتحدة بالعمل في ميناء الحديدة اليمني حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت بيتينا ليوشر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إفادة من جنيف اليوم الثلاثاء: "نناشد الأطراف على الأرض السماح لنا بمواصلة استجلاب الغذاء والأدوية بانتظام على أساس إنساني أو تجاري بما يتيح درء المجاعة".

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فضيلة شعيب من منظمة الصحة العالمية، من جهتها أكدت أن حالات الإصابة بمرض الدفتيريا "تنتشر بسرعة" في اليمن مع ظهور 678 حالة إصابة و48 حالة وفاة بالمرض خلال أربعة أشهر، مضيفة أن حملة تطعيم مضادة للمرض قد بدأت في اليمن مؤخرا.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين أن أربع رافعات متحركة وصلت إلى ميناء الحديدة، الذي يخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، وذلك عقب موافقة التحالف العربي بقيادة السعودية على دخولها.

ووصلت الرافعات لتحل محل أربع روافع عملاقة خرجت من الخدمة في أغسطس 2015 بسبب القتال، ما أدى إلى تباطؤ حاد في تفريغ شحنات الغذاء والدواء والوقود التي يحتاجها اليمنيون.

المصدر: رويترز

قدري يوسف