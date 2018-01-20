لبنان.. ارتفاع حصيلة القتلى بين اللاجئين السوريين بسبب العاصفة الثلجية إلى 13

أعلن مصدر في الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة اللاجئين السوريين الذين لقوا حتفهم بسبب عاصفة ثلجية أثناء نزوحهم إلى لبنان، إلى 13 شخصا على الأقل.

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه تم تأكيد حصيلة الضحايا، مشيرة إلى أنهم كانوا "يحاولون عبور ممر وعر في درجات حرارة متدنية جدا".

وتابع البيان: "تم العثور في الوقت الملائم على آخرين من ضمن المجموعة بينهم امرأة حامل، وقام عدد من سكان المنطقة والجيش اللبناني والدفاع المدني بنقلهم إلى المستشفيات قبل أن يتجمدوا من البرد".

وكانت مجموعة سوريين، بينهم أطفال، حاولت الدخول إلى لبنان في وقت متأخر قبل يومين عبر طريق غير شرعي، لكن عاصفة ثلجية قوية حالت دون ذلك.

وأعلن الجيش اللبناني والدفاع المدني الجمعة العثور على جثث عشرة سوريين من بينهم طفلان وست نساء، لكن الحصيلة ارتفعت اليوم السبت إلى 13.

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المصدر: أ ف ب

علي جعفر