مأساة للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية.. أطفال ونساء قضوا تجمدا! (صور)
Reuters Muhammad Hamed
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أفادت وسائل إعلام بمأساة حصلت مع 10 لاجئين سوريين من بينهم أطفال، تجمدوا حتى الموت في البقاع الغربي على الحدود اللبنانية السورية، بسبب عاصفة ثلجية والرياح العاتية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ونشطاء، بشاعة الموقف في جبل الصويري، حيث تم العثور على 10 جثث كانوا ضمن مجموعة مكونة من 30 شخصا، حاولوا اجتياز الحدود إلى داخل لبنان.
وأوضحت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، أن من بين الموتى 7 إناث بينهن قاصرات وطفلة وثلاثة ذكور بينهم طفل يبلغ العام الواحد، ومسن ورجل كان يتولى مسألة إرشاد الطريق.
١٠ جثث عُثِر عليها في جبل الصويري https://t.co/04NguqP1y1pic.twitter.com/m66TpwI4XP— Sada4Press (@Sada4Press_com) 19 января 2018 г.
المصدر: وكالات
إياد قاسم
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