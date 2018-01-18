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حماس تتهم حكومة الوفاق بتكريس الانقسام الفلسطيني

أخبار العالم العربي

حماس تتهم حكومة الوفاق بتكريس الانقسام الفلسطيني
RT
اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس - أرشيف
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اتهمت حركة حماس حكومة الوفاق بأنها طرف في الانقسام الفلسطيني، مؤكدة أن المصالحة تراوح مكانها، وأن الاتصالات المصرية متوقفة أيضا.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، في تصريح لـ"معا": "على الحكومة أن ترحل بدلا من أن تتحدث عن العقوبات على قطاع غزة.. كما عليها بدلا من ذلك أن تعالج أوضاع القطاع".

وأشار القيادي في حماس إلى أن حركته كانت تتوقع خطوات عملية لرفع الحصار عن غزة وتعزيز صمود أهلها.

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وقال رضوان: "حتى اللحظة لا توجد اتصالات مصرية في الموضوع، ولكنهم أكدوا أنهم جادون وحريصون على تحقيقها".

يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: معا

هاشم الموسوي

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