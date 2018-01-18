شويغو يلتقي رئيسي الأركان والاستخبارات التركيين

استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، رئيس الأركان التركي خلوصي آكار ورئيس الاستخبارات الوطنية التركية هاكان فيدان وبحث الوضع في الشرق الأوسط معهما.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، استقبل يوم 18 يناير/كانون الثاني رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي آكار، ومدير الاستخبارات الوطنية في الجمهورية التركية، هاكان فيدان، اللذين يقومان بزيارة عمل لموسكو".

وأضافت وزارة الدفاع أنه "تم بحث المسائل المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط وغيرها من المواضيع الملحة ذات الاهتمام المشترك".

يتبع