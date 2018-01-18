جاويش أوغلو: سنتدخل في شمالي سوريا وننسق مع روسيا حول عفرين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعتزم التدخل في عفرين ومنبج في سوريا متهما واشنطن بعدم الالتزام بوعودها، وأضاف أن أنقرة ستنسق عملية عفرين مع روسيا وإيران.

وقال جاويش أوغلو في حديث لقناة "سي إن إن تورك" اليوم الخميس، إن إنشاء "الجيش الإرهابي" بمحاذاة الحدود التركية السورية سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه لعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تعليقات مسؤولين أمريكيين "حول مخاوفنا الأمنية حيال سوريا لم ترضنا بشكل كامل".

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وكان التحالف الدولي بقيادة واشنطن أعلن مؤخرا أنه يعمل مع فصائل سورية بقيادة "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد شمال شرقي سوريا، إلا أن البنتاعون نفى ذلك، مشيرا إلى أن قوات الأمن المحلية الذي تقوم واشنطن بتدريبها، "لا تمثل جيشا جديدا، أو قوات حرس حدود تقليدية"، بل الهدف من تدريبها تعزيز أمن وسلامة اللاجئين ومنع انبعاث داعش في تلك المناطق.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة لم تف بوعودها بشأن منبج والرقة وقال "عدم ثقتنا بواشنطن مستمر"، مضيفا: "نريد رؤية خطوات ملموسة من قبل واشنطن نحو إنهاء التعاون مع "المجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى الفصائل الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردية شمال شرق سوريا.

وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستتدخل في عفرين ومنبج لدرء خطر ما تعتبره أنقرة تنظيمات إرهابية كردية، مشيرا إلى أنه حذر واشنطن من "أننا لا نريد المواجهة مع الحليف هناك".

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من جانب آخر، دعا الوزير التركي روسيا إلى عدم معارضة العملية التركية المرتقبة في عفرين، ووعد بالتنسيق مع موسكو فيما يتعلق بوضع المراقبين الروسي في تلك المنطقة.

كما أشار جاويش أوغلو إلى أن أنقرة تنوي التنسيق مع موسكو وطهران حول تنفيذ عملية جوية في عفرين.

هذا، وطالب جاويش أوغلو بضرورة إيقاف تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب.

يذكر أن الجيش السوري مع حلفائه شارف منتصف الشهر الحالي، على محاصرة مسلحي "داعش و"النصرة" في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب مع تقدمه في ريف إدلب الجنوبي تجاه الشرق ومن جنوبي حلب نحو إدلب.

المصدر: رويترز + وكالات

متري سعيد