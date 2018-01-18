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وزير خارجية تركيا: تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب يجب أن يتوقف

رئيسا الأركان والاستخبارات التركية يتجهان إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان والاستخبارات التركية يتجهان إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا
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أفادت وكالة ريا نوفوستي بأن رئيس أركان الجيش التركي ورئيس الاستخبارات العامة يتجهان إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا.

ووفق وكالة إنترفاكس، يتوجه رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إلى موسكو، حسبما أفادت "الأناضول" في تويتر، حيث يجري أكار مباحثات مع رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف. ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى.

يتبع..

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