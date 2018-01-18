رئيسا الأركان والاستخبارات التركية يتجهان إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا

أفادت وكالة ريا نوفوستي بأن رئيس أركان الجيش التركي ورئيس الاستخبارات العامة يتجهان إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا.

ووفق وكالة إنترفاكس، يتوجه رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، اليوم الخميس، إلى موسكو، حسبما أفادت "الأناضول" في تويتر، حيث يجري أكار مباحثات مع رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف. ولم تورد الوكالة تفاصيل أخرى.

يتبع..