شاهد.. مذيع مصري مشهور يبكي على الهواء

دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة من البكاء بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، التي قال فيها إن "أهل الصعيد سبب انتشار العشوائيات القاهرة

وأكد "موسى" خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التصريحات التي صدرت عن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد، أغضبته وأغضبت كل أهالي الصعيد ومرفوضة شكلا وموضوعًا.

وأوضح أنه عندما رأى المشروعات التي تشيّدها الدولة بمدينة السادات تمنى أن يتم بعضها بالصعيد، لافتا إلى أن الصعيد يعاني من الفقر وغياب التنمية.

وأشار موسى إلى أن صعيد مصر عانى على مدار العصور الماضية من الإهمال، لكنه أنجب العديد من القامات التي قدمت لمصر الكثير أمثال جمال عبد الناصر ورفاعة الطهطاوي.

المصدر: "صدى البلد"