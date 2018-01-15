العاهل الأردني يدفع بنجله الحسين لمعترك الحياة السياسية من أوسع أبوابه

يبدو أنه حان وقت دخول ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، معترك الحياة السياسية، وهذا ما لوحظ مؤخرا بعد زيادة أنشطته على الصعيدين العربي والعالمي.

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ولعل آخر هذه التحركات وصول الحسين، أمس الأحد، إلى أبو ظبي، لحضور فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يقام هذا العام تحت عنوان "دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة"، بمشاركة أكثر من 35 ألف مشارك، من 175 دولة، من ضمنهم وزراء، وممثلون عن المنظمات الدولية والشركات العالمية، ونخبة من العلماء والخبراء الدوليين.

وهذا ليس أول حدث خارج حدود المملكة الهاشمية يشارك فيه الأمير الشاب البالغ من العمر 23 عاما، فقد حرص الملك عبد الله مؤخرا على مشاركة ولي عهده في معظم اللقاءات الرسمية والاجتماعات داخل المملكة الهاشمية وخارجها.

أثناء إلقاء كلمة #الأردن خلال أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة pic.twitter.com/DnoPs4AOt8 — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 22 septembre 2017

حتى أن الحسين ألقى في سبتمبر/أيلول الماضي خطابا، بلغة إنجليزية ممتازة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته ممثلا للأردن.

الحسين ومواقع التواصل الاجتماعي

وعزز الأمير بشكل ملحوظ نشاطاته في الشبكات الاجتماعية، وبدأ يدير حسابا في الفيسبوك، وموقعا على الإنترنت يحمل اسمه، وحسابا في تويتر، وحسابا في إنستغرام فيه أكثر من 1.2 مليون متابع، وهو يشارك مقاطع من حياته الشخصية.

حتى أنه نشر، أمس الأحد، صورة له أثناء مشاركته في لقاء للملك عبد الله بوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين. وفي صورة أخرى، يوم السبت الماضي، نجده محاطا بعناصر مديرية الأمن العام في الأردن خلال زيارته لمقرها، واجتماعه في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مع أهم الكوادر.

Had a great time over the past two weeks in Berlin, Germany. I had the opportunity to meet with officials at different ministries, among many other institutions, which highlighted Jordan's close cooperation with Germany and our future potential. A good learning experience! pic.twitter.com/m7Dn2DxL8M — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 28 novembre 2017

كذلك تبرز منشوراته اتساع مجال اهتمامه، حيث رفع مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعزف على الغيثارة برفقة شقيقته سلمى، وفي فيديو آخر وهو يلعب كرة القدم، وفيديو آخر أثناء تدريباته على الرماية.

وسامته، شبابه، إدمانه على رياضة كرة القدم وركوب الدراجات النارية، حبه للموسيقى، وقدراته العسكرية البارزة، جذبت الأردنيين إليه، ليصبح مثالا يحتذى به. ولعل الهدف المنشود هو جعله أقرب من الشبان الأردنيين ليتمكن من تمثيلهم وفهم مشاكلهم الحقيقية.

تمارين رماية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة #أردننا



Firing a few rounds at KASOTC #OurJordanpic.twitter.com/eenotNlDSt — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 14 octobre 2017

معلومات لا تعرفها عن الحسين؟

أكمل الأمير تدريبا عسكريا لتشغيل طائرة هليكوبتر عسكرية، وتخرج من جامعة جورجتاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

يحب لعب كرة القدم، وهو مشجع لفريق كرة القدم الأردني، الفيصلي، وفريق كرة القدم الإسباني، ريال مدريد.

كان يُلقب بـ"هاري بوتر" بسبب النظارات التي استخدمها في طفولته، لكنه اجتاز عملية جراحية في عام 2013 للتخلص منها.

مع سلمى

Jamming with Salma pic.twitter.com/XhNglUTzFs — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) 26 août 2017

المصدر: وكالات

رُبى آغا