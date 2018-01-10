شاهد .. هدف جميل لولي العهد الأردني

سجل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله هدفا جميلا، في مباراة ودية مع أصدقائه.

وكتب الأمير الحسين تغريدة عبر حسابه "تويتر" تعليقا على المباراة، قائلا: "حالفنا الحظ في مباراة كرة قدم ودية".

حالفنا الحظ في مباراة كرة قدم ودية

Every once in a while, you get a lucky shot in football! pic.twitter.com/CY8xnVjOlO — الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) January 10, 2018

وتلقى الأمير الحسين كرة على مشارف منطقة الجزاء، ومر بمهارة من أحد اللاعبين، قبل أن يتوغل إلى داخل المنطقة، ويسجل الهدف على دفعتين، بعد أن ارتطمت كرته في المرة الأولى بالمدافع.

يذكر أن الأمير الحسين (23 عاما)، هو ولي العهد الملكي الأردني، وتخرج، في شهر أغسطس/آب الماضي، من الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" من أعرق المؤسسات التعليمية العسكرية في العالم.

المصدر:"twitter.com/alhusseinhkj"

نايف الكوردي