المنامة تدين اعتراض مقاتلات قطرية طائرة إماراتية وتعتبره تصرفا عدائيا

أدانت وزارة خارجية البحرين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها من الإمارات إلى البحرين، واعتبرته "سلوكا عدائيا مرفوضا" حيال الطائرات المدنية.

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وجاء في بيان للخارجية البحرينية أن "وزارة خارجية مملكة البحرين تدين بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين خلال رحلتها الاعتيادية صباح اليوم".

وأضاف البيان "تؤكد وزارة الخارجية أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية بات مكررا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويهدد حياة المدنيين".

وتابع البيان "تشدد وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر".

وكانت وسائل إعلام إماراتية أفادت في وقت سابق بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية أثناء رحلة دولية، فيما نفت الدوحة في وقت لاحق هذه الأنباء قطعا.

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المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين