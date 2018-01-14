أول تعليق رسمي قطري على فيديو توقيف الإمارات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني

بعد نشر الفيديو الذي يظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني متحدثا عن احتجازه في الإمارات، أعلنت الخارجية القطرية أنها "تراقب الموقف عن كثب".

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "دولة قطر تراقب الموقف عن كثب، ونظرا لانقطاع كافة وسائل الاتصال مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله".

"إلا أن دولة قطر من حيث المبدأ، تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه".

"لقد رأينا في الماضي سلوكا مشابها من بعض دول الحصار تتعدى فيه كل القوانين والأعراف مع مواطني ومسؤولي دول أخرى دون وجود رؤية واضحة".

وسبق للشيخ عبد الله آل ثاني وظهر في فيديو نشر على الإنترنيت، يعلن فيه أنه "محتجز في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأنه في ضيافة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي".

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية

إينا أسالخانوفا