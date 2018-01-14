العبادي يتحالف مع الحشد الشعبي لخوض الانتخابات المقبلة

أعلن محمود الربيعي عضو المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" اليوم الأحد عن التوقيع رسميا على اتفاق تحالف "نصر العراق" بين ائتلافي "الفتح والنصر".

كما أفاد مصدر مطلع السبت بأن ائتلافي "النصر" و"الفتح"، قد تحالفا ضمن ائتلاف واحد تحت مسمى "نصر العراق".

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وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت عن تشكيل "ائتلاف النصر"، مؤكدا أن الائتلاف سيمضي قدما في الحفاظ على النصر، داعيا الكيانات السياسية إلى الانضمام للائتلاف الوطني "العابر للطائفية".

وأضاف أن "ائتلاف النصر"، سيمضي قدما في الحفاظ على تضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة، مشيرا إلى أن الائتلاف سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية.

يذكر أن "ائتلاف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، و"ائتلاف الفتح" بقيادة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وكتلا أخرى، قد عقدت الليلة الماضية تحالفا سمّي "ائتلاف نصر العراق" لخوض الانتخابات المقبلة.

المصدر: "السومرية نيوز"

ياسين بوتيتي