العبادي يشكل "ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز"

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، عن تشكيل "ائتلاف النصر" داعيا الكتل السياسية للانضمام إليه.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أن: "ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية". وأشار إلى أن: "ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة".

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وأعلن "ائتلاف النصر" مساء السبت تحالفه مع "ائتلاف الفتح" الذي يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تجمع سمي "ائتلاف نصر العراق".

وكانت قيادة حزب الدعوة ‏قد اجتمعت، مساء السبت، بحضور العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري ‏المالكي، واتفق المجتمعون على أن يترأس المالكي "ائتلاف دولة القانون"، ‏وأن يترأس ‏العبادي "كتلة النصر والإصلاح"، وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين، ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية. وتم إبلاغ المفوضية العليا للانتخابات بهذا القرار.

وجاء في بيان لحزب الدعوة أنه تم الاتفاق على "عدم دخول الحزب في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".

وتم إعطاء أعضاء الحزب "بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة للمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليس الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر.. وترؤس أي من القوائم الانتخابية".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 2018، وهو قرار أيدته الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها.

المصدر: وكالات

رُبى آغا