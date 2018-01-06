تعرف على الأمير السعودي الذي تزعّم تجمهرا أمام قصر الحكم وأسباب اعتقاله

تفاجأ السعوديون اليوم السبت، بنبأ اعتقال 11 أميرا دفعة واحدة إثر اعتراضهم على قرار حكومي، يقضي بتوقف الدولة عن دفع فواتير كهرباء وماء قصور الأمراء.

واختلفت الآراء بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الأمير السعودي الذي قاعد التجمهر أمام قصر الحكم في الرياض اليوم السبت، والأسباب التي دفعت السلطات إلى القبض عليه هو و11 أميرا آخرين.

وذكرت وسائل إعلام سعودية بأن الأمير هو ابن الأمير سعود بن فيصل بن تركي خلافا لما راج بين معلقين سعوديين بأنه من ذرية سعود الكبير، جد الأمير تركي بن سعود الكبير الذي نفذ بحقه القصاص(الإعدام).

الشيوخ من عيال سعود كما نطلق عليهم في الكويت ليسوا من ذرية مبارك الكبير لكنهم حافظوا على مكانتهم في العائله الحاكمه و عند الناس بكل جدارة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٣١ أغسطس، ٢٠١٤

وحول ملابسات اعتقال مجموعة الأمراء، تداول مغردون وناشطون سعوديون عده روايات مختلفه قالوا إنها كانت السبب في القبض عن الـ11 أميرا في المملكة.

ورجح أغلب المغردين الرواية التي نقلتها صحيفة "سبق" السعودية عن السلطات، والتي قالت إن الأمراء اعتقلوا لأنهم تظاهروا أمام قصر الحكم في الرياض، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد فاتورة الكهرباء والمياه عن الأمراء، إضافة إلى مطالبتهم بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين

في عهد الحازم لا فرق بين أمير ومواطن

( كائناً من كان ) .. pic.twitter.com/k5FkxuHODu — معاذ بن مران العنزي (@99Moaz) ٦ يناير، ٢٠١٨

طالبوا بإلغاء أمر ملكي بإيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، وبتعويض مادي مجزٍ عن حكم قصاص بحق أحد أبناء عمومتهم..



"كتيبة السيف الأجرب" التابعة للحرس الملكي #السعودي تقبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم. — أخبار القضاء (@judiciary_news) ٦ يناير، ٢٠١٨

بينما طرح مغردون آخرون رواية ثانية فسرت اعتقال الأمراء لأسباب تعود "لاعتراضهم على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب ولي العهد السابق محمد بن نايف، وليس بسبب الفواتير".

هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير.

محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبةhttps://t.co/TYnlq31yDN — مجتهد (@mujtahidd) ٦ يناير، ٢٠١٨

بينما تسآل مغرد آخر عما إذا كانت "الأوامر الملكية" تمثل بداية انشقاقات في الأسرة الحاكمة.

ماذا حدث بعد "الاوامر الملكيةِ"



هل هي بداية الانشـــقاقات



اليكم اسماء 11 اميرا دخلو السجُون بعد اعتراضهُم



الاسماء والصور من هنا .. https://t.co/o7k9ZzJjOg#الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزينِ



يا رب سلم / pic.twitter.com/tpcKL2PfNO — أمجد ـالاســطورة (@rrttyy111222333) ٦ يناير، ٢٠١٨

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المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

أحمد باديان