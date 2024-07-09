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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 09:49 GMT

    مصر.. القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

    أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة.

    مصر.. القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

    وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المواطن رفع لافتة يوجه خلالها الإتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب فى وفاة اللاعب المذكور بدون دليل وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

    وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي، فنقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

    مصر.. القبض على مواطن بسبب أحمد رفعت

    وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

    وتعرض رفعت لوعكة صحية صباح السبت، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.

    يذكر أن رفعت لعب خلال مسيرته لأندية عدة أبرزها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب مصر.

    المصدر: RT

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