ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مشاهد توثق "دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون"، و"مشاهد لإطلاق صواريخ "سام 7" تجاه طائرات العدو بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة".

وأبان مقطع فيديو لقطات تظهر رصد قوات الجيش الإسرائيلي، ولقطات قالت "القسام" إنها توثق لحظة هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود.

ووثق مقطع فيديو آخر مقاتلين في منزل مدمر، يطلقان صاروخين تجاه مروحية إسرائيلية، فيما تقوم الأخيرة بإلقاء البوالين الحرارية.

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وأعلنت كتائب "القسام اليوم الخميس، أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فخخت مسبقا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعا قتلى جنوبي غزة.

وقالت "القسام" في بيانات عدة حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي:

- "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم".

- "تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

- "كتائب القسام استهدفت مقر قيادة عمليات العدو قرب موقع "ناحل عوز" شرق مدينة غزة بصواريخ "رجوم" و107".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن استهداف دبابتي "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

- "كتائب القسام استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية شرقي غزة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي وضابط آخرين بجروح خطرة في شمال قطاع غزة.

كما أكد في وقت لاحق مقتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة، وإصابة جندي احتياط من الكتيبة 8101 بجروح خطيرة خلال المعارك وسط قطاع غزة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 679 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT