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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:56 GMT

    بدء عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة شرق خان يونس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته هناك

    بدأت أعداد من الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم المدمرة شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته هناك.

    بدء عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة شرق خان يونس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملياته هناك
    Globallookpress

    وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن العشرات من العائلات التي نزحت إلى غرب خانيونس ومناطق دير البلح والنصيرات والبريج في المنطقة الوسطة، بدأت بحزم أمتعتها والعودة إلى مناطقهم السكنية المدمرة، شرق خانيونس.

    وأشار إلى أن هذه العودة جاءت بعد أنباء نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي أنهى عمليته العسكرية شرق المدينة، رغم خشية المواطنين من تجدد العملية والتهجير.

    وقال عدنان أبو عاصي وهو أحد سكان خانيونس: "كنا نعيش هنا على ركام بيوتنا، ثم جاءت أوامر من الجيش الإسرائيلي لنا بالإخلاء، ونزحنا إلى مناطق غرب خانيونس".

    وأضاف: "عدنا إلى ركام بيتنا من جديد، ولكني لا أريد نصب الخيمة الآن، خشية أن يعاود الجيش الإسرائيلي ويأمرنا بالإخلاء من جديد".

    ووجه أبو عاصي رسالة لدول العالم بالعمل والضغط من أجل إيقاف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث لم تؤد الحرب سوى للموت والدمار، حسب تعبيره.

    يشار إلى أنه في الأول من يوليو الجاري، أمر الجيش الإسرائيلي السكان الفلسطينيين الذين يقطنون المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس بالرحيل عن المدينة، بذريعة نيّة الجيش تنفيذ عملية عسكرية في المكان، وذلك إثر إطلاق 20 قذيفة صاروخية تجاه إسرائيل.

    المصدر: سبوتنيك

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