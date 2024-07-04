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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:23 GMT

    مصر.. كامل الوزير يكشف طريقة عمله بعد توليه 3 مناصب

    قال نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة الجديد، الفريق كامل الوزير، إنه سيباشر العمل في الوزارتين على مدار اليوم.

    مصر.. كامل الوزير يكشف طريقة عمله بعد توليه 3 مناصب

    قائلًا: "هشتغل من الساعة 8 صباحًا إلى 3 عصرًا في وزارة الصناعة، ومن الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 10 مساءً في وزارة النقل، عشان نتابع الاتنين وننجح إن شاء الله".

    وأضاف "الوزير" في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الجمهورية، وافق على تعيين 3 نواب لوزير النقل، حيث سيتم تعيين نائب للنقل البري، وأخر للسكك الحديدية والمترو، وثالث للنقل البحري، مضيفًا: "عندنا صف ثاني وثالث في الوزارة القادرة على تحمل المسؤولية".

    وأكد وزير النقل والصناعة: "بدأنا في إنتاج مصانع جديدة وتوطين الصناعة المصرية، وما تم إنجازه في قطاع النقل سيتم تطبيقه على جميع القطاعات الأخرى".

    ويتولى كامل الوزير العمل كوزير للنقل والصناعة ونائب لرئيس الوزراء (بعد دمج الوزارتين).

    المصدر: وسائل إعلام مصرية

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