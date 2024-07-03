بالأسماء.. التشكيل الكامل للحكومة المصرية الجديدة بعد أداء اليمين أمام السيسي (فيديو)
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكبر تغيير وزاري في تاريخ البلاد.
"أكبر تغيير في تاريخ مصر".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي
وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:
- مصطفى مدبولي - رئيسا للوزراء
- كامل الوزير - نائبا رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة
- خالد عبد الغفار - نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان
- الفريق أول عبد المجيد صقر - وزيرا للدفاع والانتاج الحربي
- محمود توفيق - وزيرا للداخلية
- بدر عبد العاطي - وزيرا للخارجية والهجرة
- عدنان فنجري - وزيرا للعدل
- سامح الحفني - وزيرا للطيران
- شريف الشربيني - وزيرا للإسكان
- أحمد كجوك - وزيرا للمالية
- شريف فاروق - وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
- محمود عصمت - وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
- أسامة الأزهري - وزيرا للأوقاف
- حسن الخطيب - وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
- سامح الحنفي - وزيرا للطيران المدني
- مايا مرسي - وزيرة للتضامن الاجتماعي
- محمد جبران - وزيرا للعمل
- أحمد هنو - وزيرا للثقافة
- محمد عبداللطيف - وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
- محمد صلاح الدين مصطفى - وزيرا الدولة للإنتاج الحربي
- منال عوض ميخائيل - وزيرة للتنمية المحلية
- هاني سويلم - وزيرا للموارد المائية والري
- محمد أيمن عاشور - وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
- شريف فتحي - وزيرا للسياحة والآثار
- المستشار محمود فوزي - وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
- محمد شيمي - وزيرا لقطاع الأعمال
- رانيا المشاط - وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- كريم بدوي - وزيرا للبترول والثروة المعدنية
- عمرو طلعت - وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- ياسمين فؤاد - وزيرة للبيئة
- علاء الدين زكي - وزير للزراعة واستصلاح الأراضي
المصدر: RT
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