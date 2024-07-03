بالأسماء.. التشكيل الكامل للحكومة المصرية الجديدة بعد أداء اليمين أمام السيسي (فيديو)

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكبر تغيير وزاري في تاريخ البلاد.