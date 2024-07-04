إقرأ المزيد الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات في جنوب لبنان ويخرق جدار الصوت فوق بيروت (صور)

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "ردا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعا مستحدثا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

מוקדי שריפה ועשן | הפגיעות ברמת הגולן. (צילום: טל פריאל, חדשות 0404). pic.twitter.com/PD41WdB97y — Boaz Golan בועז גולן (@BoazGolan) July 4, 2024

وجاء في البيان الثاني: "في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع:

مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت

مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

مقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا

مقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح

مقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن".

وفي البيان الثالث قال "حزب الله": ‏"استكمالا للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، شنت المقاومة الإسلامية:

هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت

مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا

مقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو

قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار

مقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني

القاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا

مقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا".

وفي البيان الرابع: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة ‏مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

وفي البيان الخامس: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".

وذكر البيان السادس: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".

وجاء في البيان السابع: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 موقع ‏بياض ‏بليدا بصاروخ بركان".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت لساعة كاملة في شمال إسرائيل (في مستوطنات كريات شمونة، معيان باروخ، ميتولا، كفر جلعادي، مرجليوت، بيت هليل، كفار يوفال، مشغاف عام، منارة وتل حاي)، بالتزامن مع إطلاق أكثر من 200 صاروخ، و20 مسيرة من جنوب لبنان، مبينة أنه تم اندلاع عدد كبير من الحرائق.

يشار إلى أن هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر والأعنف منذ اغتيال القائد في "حزب الله" طالب سامي عبدالله، "الحاج أبو طالب" في الحادي عشر من الشهر الفائت.

يذكر أن البيانات التي يصدرها "حزب الله" هي لعمليات عسكرية مركبة ومتزامنة استخدم فيها المسيرات الانقضاضية و صواريخ متنوعة.

جانب من محاولات القبة الحديدية الإسرائيلية التصدي لصواريخ ومسيرات "حزب الله". طائرات إجلاء في سماء حيفا بعد هجوم "حزب الله" المركب.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن ضربات على مواقع في جنوب لبنان ردا على هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لـ"حزب الله"، مبينا أنه تم إطلاق 160 صاروخا من لبنان في الساعة الأخيرة.

وأوضح أنه "عقب انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، عبرت العديد من القذائف والأهداف الجوية المشبوهة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وعملت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي على اعتراضها ونجحت في اعتراض العديد من الأهداف والقذائف".

وأشار إلى أنه "نتيجة لسقوط طائرات مسيرة وشظايا من عمليات الاعتراض في المنطقة، اندلعت حرائق في عدد من المناطق شمال إسرائيل. وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إطفاء الحرائق".

المصدر: RT