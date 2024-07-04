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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:34 GMT

    الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات في جنوب لبنان (صور)

    أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ اليوم الخميس، عدد من الغارات الجوية استهدفت عن من البلدات في جنوب لبنان.

    الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات في جنوب لبنان (صور)
    Gettyimages.ru

    وذكرت مراسلتنا أن الطيران الحربي استهدف بغارتين جويتين منطقة برغر في جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي ثقيل على المنطقة.

    كما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين استهدفتا عمق بلدة حولا في القطاع الشرقي وأخرى استهدفت بلدة عيترون في القطاع الوسط، فيما شن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت محيط بلدة راميا في القطاع الغربي.

    واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي العديسة ومركبا، وبلدتي ميس الجبل وحولا.

    وانفجرت صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء بلدات القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه محيط مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

    المصدر: RT

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