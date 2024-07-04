وذكرت مراسلتنا أن الطيران الحربي استهدف بغارتين جويتين منطقة برغر في جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي ثقيل على المنطقة.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين استهدفتا عمق بلدة حولا في القطاع الشرقي وأخرى استهدفت بلدة عيترون في القطاع الوسط، فيما شن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت محيط بلدة راميا في القطاع الغربي.

المنزل المستهدف في الغارة على بلدة حولا pic.twitter.com/XYZqpFLtpT — 🇱🇧BASSEM DHAYNI🇱🇧 (@BassemDhayni) July 4, 2024

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي العديسة ومركبا، وبلدتي ميس الجبل وحولا.

وانفجرت صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء بلدات القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه محيط مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى.

غارة من مسيرة بثلاث صواريخ على حي المعاقب فوق الملعب في بلدة #حولا#ملحق pic.twitter.com/vxK7rXtmHo — Mulhak - ملحق (@Mulhak) July 4, 2024

المصدر: RT