إقرأ المزيد بالفيديو.. اعتقال والدة منفذ عملية طعن بمركز تسوق في شمال إسرائيل

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن 3 أشخاص بينهم جنديان أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم "تم تحييده".

وفي وقت لاحق، أعلن في مستشفى الجليل في نهاريا وفاة أحد المصابين في هجوم الطعن الذي وقع في المركز التجاري.

وأكد مسؤولون أمنيون أن منفذ العملية يدعى جواد ربيع (20 عاما) وهو عربي إسرائيلي. من مجلس نحف المحلي القريب من كرمئيل.

المصدر: إعلام فلسطيني