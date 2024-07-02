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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 15:35 GMT

    وزير مصري يوجه رسالة للسيسي عقب مغادرته الوزارة

    وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق رضا حجازي، رسالة عقب مغادرته لديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    وزير مصري يوجه رسالة للسيسي عقب مغادرته الوزارة
    وزير مصري يوجه رسالة للسيسي عقب مغادرته الوزارة
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    "تغييرات مفاجئة".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

    وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة".

    وأضاف:"لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس لقطاع التعليم، ونائب وزير لشؤون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

    واستكمل: "أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللرئيس عبدالفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر، وأتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل، حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".

    ومن المقرر أن تبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

    ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".

    ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

    المصدر: RT

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