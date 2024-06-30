الملك السعودي وولي عهده يعزيان ملك المغرب بوفاة والدته

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لملك المغرب محمد السادس، في وفاة والدته.

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وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة المغربية الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "تلقيت نبأ وفاة والدتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وكان القصر الملكي المغربي، أعلن يوم السبت 29 يونيو 2024، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.

المصدر: عكاظ