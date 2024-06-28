"مشتركة مع المقاومة العراقية".. الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية بالبحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت حركة أنصار الله في اليمن يوم الجمعة تنفيذ أربع عمليات عسكرية إحداها كانت مشتركة مع "المقاومة الاسلامية في العراق" واستهدفت سفينة نفطية في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن القوات المسلحة نفذت عدة عمليات عسكرية نوعية منها عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت سفينة "Waler" النفطية في البحر الأبيضِ المتوسط وذلك بعدد من الطائرات المسيرة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

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وأضاف العميد يحيى سريع أن "Waler" كانت في طريقِها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.

وأفاد بأن القوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة للحوثيين نفذت عملية عسكرية ثانية استهدفت سفينة "Delonix" الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وقد أدت العملية إلى إصابتها بشكل مباشر.

كما استهدفت القوة الصاروخية سفينة "Johannes Maersk" في البحر الأبيض المتوسط وحققت العملية هدفَها بنجاح، وفق المصدر ذاته.

وأشار المتحدث إلى أن السفينة تابعة لشركة "ميرسك" التي تعد من أكثر الشركات الداعمة لإسرائيل وأكثرها انتهاكا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وصرح يحيى سريع بأن تنفيذ العملية جاء بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عملية عسكرية أخرى في البحر الأحمر ضد سفينة "Ioannis"، مشيرا إلى أنه قد استهدافها بعدد من الزوارق المسيرة.

وأكد سريع أن السفينة "Ioannis" أصيبت إصابة مباشرة.

وشدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية على أنهم مستمرون في تنفيذ عملياتهم دعما لفلسطين وانتصارا لشعبها، مؤكدا أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان منفصل قال العميد يحيى سريع "يعرف الجميع كيف أن الخوف يعم أي بلد عندما تهدده أمريكا بإرسال حاملات طائراتها، لكن الاستثناء اليمني يبهر كل متأمل بعظمة ما تصنعه الثقة المطلقة بالله في جيش وشعب وقائد أمام تهديد أمريكي بإرسال حاملة طائرات ثانية بعد فرار الأولى "آيزنهاور" من ضرباتنا".

ونشر المتحدث مقطع فيديو وثق مسيرة مليونية مساندة لغزة.

المصدر: RT