"كتائب القسام" تعلن إسقاط طائرتي "درون" للجيش الإسرائيلي مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة إسقاط طائرتي "درون" للجيش الإسرائيلي مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب إن قد تم إسقاطهما في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

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وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي تل الهوا بمدينة غزة بقذيفة "TBG" فراغية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت أن عناصرها رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلائهم.

وأشارت أيضا إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الحديقة اليابانية جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مؤكدة أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

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وأفادت بأنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس قنص الرقيب بالجيش الإسرائيلي إيال شاينز في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

من جهتها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها أجهزت على قوة إسرائيلية تم استدراجها داخل مبنى به فوهة نفق جرى تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الانفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة "F-16" أطلقه الطيران الإسرائيلي على المواطنين الآمنين ولم ينفجر.

وأشارت إلى أن مهندسي السرايا عملوا على إعادة تأهيله واستخدامه وتفجيره بالقوة الإسرائيلية في حي الشجاعية.

المصدر: RT