شاهد.. "كتائب القسام" تنشر فيديو لعملية قنص الرقيب إيال شاينز في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة تصفية الرقيب بالجيش الإسرائيلي إيال شاينز في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" إنه تم قنص الرقيب إيال شاينز وقتله في محيط مسجد الشبيلي.

ونشر الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو وثق العملية.

وتضمنت الصور اعتلاء بعض الجنود الإسرائيليين سطح أحد المنازل وإصابة أحدهم إصابة قاتلة سقط على أثرها أرضا على الفور.

وصباح الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من كتيبة "931" في لواء ناحال خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر" كشف الجيش أن الجندي القتيل هو الرقيب إيال شاينز (19 عاما).

المصدر: RT