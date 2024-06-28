مقتل جندي إسرائيلي في لواء ناحال في معارك جنوب غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل رقيب من كتيبة (931) في لواء ناحال خلال معارك في جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الجندي الذي قتل خلال معارك جنوب غزة يدعى إيال شينس (19 عاما) من كيبوتس أفيك".

وأضاف البيان أن "الرقيب تابع لكتيبة (931) لواء ناحال، قتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أنه "تم إخطار عائلته" موضحا "تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل ضابط وإصابة ستة عشر جنديا، بينهم حالة خطرة، في كمين بمدينة جنين في الضفة الغربية.

المصدر: RT