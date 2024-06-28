الأزهر يستعد لزيادة المنح للأتراك

بحث شيخ الأزهر أحمد الطيب، مع السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، سبل تعزيز التعاون بين الأزهر وأنقرة، وزيادة المنح المقدمة للأتراك للدراسة في الأزهر.

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وخلال استقباله بمشيخة الأزهر في القاهرة، أكد الطيب "استعدادهم لزيادة المنح الدراسية بما يحقق طموحات الطلاب الأتراك للدراسة في الأزهر"، بحسب بيان صادر عن "الأزهر الشريف"، نشره عبر منصة "إكس".

وقال الطيب إن "الأزهر يسعى إلى تعزيز علاقاته بكل دول العالم الإسلامي من خلال استقبال الطلااب الوافدين وإرسال المبتعثين الأزهريين إليها".

وأضاف أن "الأزهر يستقبل ما يزيد على 350 طالبا تركيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية، ويقدم 8 منح دراسية سنوية لأبناء تركيا للدراسة في معاهده وجامعته العريقة".

وأكد "استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية بما يحقِّق طموحات الطلاب الأتراك للدراسة في الأزهر".

وأكد أيضا "استعداد الأزهر إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في تركيا وإرسال المبتعثين الأزهريين للعمل فيه؛ خدمة لأبناء تركيا في تعلم لغة القرآن الكريم".

وكذلك "استعداد الأزهر لاستقدام الأئمَّة الأتراك وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعَّاظ"، بحسب البيان.

ولفت الطيب إلى أن "التعليم الأزهري يحظى بثقة المسلمين حول العالم لكونه غير مسيس ولا يخضع لأي أجندات"، محذرا من "خطورة محاولات بعض الدول لإقصاء المنهج الأزهري أو تهميشه، وأثر ذلك في تفشِّي أمراض التطرف والكراهية والتعصب المذهبي".

من جانبه، أعرب السفير التركي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتواجده في الأزهر الشريف، مرحبا باستعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة للأتراك.

وقال إن هذا القرار "يأتي متسقا مع رغبة تركيا في زيادة عدد الطلاب الأتراك الوافدين للدراسة في الأزهر، وسعي وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات الوقفية في تركيا لإنشاء سكن دائم لهؤلاء الطلاب بما يضمن تفرغهم لتحصيل العلوم وتوفير البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد".

وأكد السفير سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع الأزهر، من خلال عقد المؤتمرات والاجتماعات المشتركة بين الأزهر والمؤسسات التركية لبحث النقاشات وتبادلها حول أبرز التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي، والخروج برؤى وحلول لمواجهتها والتغلب عليها.

وأعرب عن تمنيه في أن "يثمر هذا اللقاء في الكثير من المشروعات والمبادرات الدعوية والتعليمية المشتركة بين الأزهر الشريف وتركيا ممثلة في وزارة الشؤون الدينية".

وأبلغ السفير "تحيات رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، ورغبته في زيارة شيخ الأزهر في أقرب وقت ممكن، حيث أعرب الأخير عن ترحيبه بالزيارة وتعزيز العلاقات مع الوزارت والهيئات التركية في مجالات الدعوة والتعليم"، بحسب البيان.

المصدر: وكالات