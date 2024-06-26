وزيرا الخارجية المصري والتركي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية والترتيبات الخاصة بعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

وذكر المتحدث أن "الطرفين أكدا على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة".

ويعمل البلدان على إعادة بناء العلاقات التي توترت بينهما لسنوات. وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة القاهرة في فبراير الماضي في أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012 اجتمع خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعهد أردوغان خلال الزيارة بزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير. وقال إن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

وانهارت العلاقات بين البلدين في عام 2013 بعد الثورة التي دعمها الجيش للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي الذي كان يدعمه أردوغان.

وتبادل البلدان تعيين سفيرين العام الماضي، وقالت تركيا في وقت سابق من العام الجاري إنها ستزود مصر بطائرات مسيرة مسلحة.

المصدر: RT