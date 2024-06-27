مراسلنا: قصف مدفعي وجوي متواصل يستهدف حي الشجاعية ومصادر إعلامية تتحدث عن توغل عسكري باتجاه الحي

أفاد مراسلنا اليوم الخميس، بأن قصفا مدفعيا وجويا عنيفا متواصلا يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شمال القطاع، مخلفا عددا من القتلى والمصابين، فيما نزح آلاف الفلسطينيين من الحي.

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ولفت إلى أن القصف المدفعي لم يتوقف طوال 15 دقيقة على حي الشجاعية، فيما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار بشكل كثيف في شوارع وأزقة الحي غزة، ما خلف عددا من القتلى والمصابين ودفع مئات العائلات إلى مغادرة منازلهم والنزوح باتجاه مناطق أخرى أكثر أمنا.

وقد وصل 5 قتلى حتى الآن إلى المستشفى المعمداني، قضوا بالغارات الإسرائيلية على الشجاعية.

وأكد مراسلنا أن القصف المدفعي المكثف يتركز عند محيط مسجد أحمد ياسين في منطقة القبة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر إعلامية إن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت باتجاه حي الشجاعية.

ومنذ صباح اليوم الخميس، قتل 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

يأتي ذلك، في وقت دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ265، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف عدد من المناطق بالقطاع، لا سيما مخيمي جباليا والنصيرات، وخان يونس وبيت لاهيا.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أصدرت يوم الأربعاء آخر تحديث لحصيلة ضحايا الحرب، مؤكدة مقتل 37718 فلسطينيا وإصابة 86377 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT