مراسلنا: قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت منازل في حيي الصبرة والشجاعية شمال غزة

أفاد مراسلنا في غزة اليوم الخميس، بمقتل وجرح عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف 5 منازل سكنية في حيي الصبرة والشجاعية شمال قطاع غزة.

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وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صباح اليوم 5 منازل بحيي الصبرة والشجاعية في مدينة غزة، ودمرت منازل عائلات: الدهشان ونصار والوحيدي وأبو دلال وحسنين بالكامل على رؤوس ساكنيها".

وقال إن طواقمه تمكنت من انتشال 3 قتلى وإصابة خطيرة من منزل عائلة "حسنين" المستهدف بحي الشجاعية، وإنقاذ 6 آخرين علقوا في منزل مجاور، بينما يجري البحث عن مفقودين في المكان.

يأتي ذلك، في وقت دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ265، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف عدد من المناطق بالقطاع، لا سيما مخيمي جباليا والنصيرات، وخان يونس وبيت لاهيا.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أصدرت يوم الأربعاء آخر تحديث لحصيلة ضحايا الحرب، مؤكدة مقتل 37718 فلسطينيا وإصابة 86377 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.



المصدر: RT